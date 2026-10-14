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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Digital Realty Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Digital Realty Trust äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,515 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Realty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

25 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent auf 1,75 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,75 USD, gegenüber 3,58 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 7,12 Milliarden USD im Vergleich zu 6,11 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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