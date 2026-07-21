Erste Schätzungen: DineEquity öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DineEquity wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DineEquity 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 237,4 Millionen USD gegenüber 230,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,11 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 922,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 879,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at