Erste Schätzungen: DineEquity vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DineEquity lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,08 USD. Dies würde einem Zuwachs von 217,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem DineEquity 0,340 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 226,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DineEquity einen Umsatz von 204,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,01 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 888,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 812,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

