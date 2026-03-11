|
Erste Schätzungen: Dino Polska gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Dino Polska gibt voraussichtlich am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,464 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 PLN je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent auf 8,85 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 PLN, gegenüber 1,53 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 33,75 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 29,27 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.
