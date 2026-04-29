Erste Schätzungen: Dino Polska gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dino Polska wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,306 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dino Polska 0,320 PLN je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,41 Milliarden PLN – das wäre ein Zuwachs von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,35 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,88 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 PLN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 39,21 Milliarden PLN aus im Gegensatz zu 33,63 Milliarden PLN Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at