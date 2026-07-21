Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Diodes gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Diodes gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,627 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Diodes noch 0,990 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 436,6 Millionen USD – ein Plus von 19,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Diodes 366,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,43 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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