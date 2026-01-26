Erste Schätzungen: Diodes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diodes wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,275 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 339,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 380,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,16 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,950 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,31 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at