Erste Schätzungen: Diodes vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Diodes wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,353 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Diodes noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 396,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,72 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at