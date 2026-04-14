Dios Fastigheter AB Aktie
WKN DE: A0LC2V / ISIN: SE0001634262
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dios Fastigheter AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dios Fastigheter AB wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Dios Fastigheter AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 667,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 661,0 Millionen SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,87 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,70 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,70 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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