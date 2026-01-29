Erste Schätzungen: Dios Fastigheter AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dios Fastigheter AB äußert sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,48 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dios Fastigheter AB noch 2,30 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dios Fastigheter AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 667,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 632,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,26 SEK, gegenüber 4,88 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,56 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,54 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at