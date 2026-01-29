Dios Fastigheter AB Aktie

Dios Fastigheter AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2V / ISIN: SE0001634262

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dios Fastigheter AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dios Fastigheter AB äußert sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,48 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dios Fastigheter AB noch 2,30 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dios Fastigheter AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 667,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 632,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,26 SEK, gegenüber 4,88 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,56 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,54 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dios Fastigheter AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Dios Fastigheter AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dios Fastigheter AB 65,80 2,02% Dios Fastigheter AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen