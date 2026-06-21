Erste Schätzungen: Dios Fastigheter AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dios Fastigheter AB stellt voraussichtlich am 06.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,78 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 657,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 1,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dios Fastigheter AB einen Umsatz von 666,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,71 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,70 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,66 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at