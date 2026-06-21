Dios Fastigheter AB Aktie

Dios Fastigheter AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2V / ISIN: SE0001634262

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dios Fastigheter AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dios Fastigheter AB stellt voraussichtlich am 06.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,78 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 657,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 1,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dios Fastigheter AB einen Umsatz von 666,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,71 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,70 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,66 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dios Fastigheter AB

mehr Nachrichten