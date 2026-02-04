Discovery Silver Aktie
Erste Schätzungen: Discovery Silver legt Quartalsergebnis vor
Discovery Silver veröffentlicht voraussichtlich am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,089 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 CAD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 268,0 Millionen USD für Discovery Silver, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,192 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 637,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
