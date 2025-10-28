Erste Schätzungen: DLocal gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DLocal wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,165 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DLocal in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 262,0 Millionen USD im Vergleich zu 185,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,657 USD je Aktie, gegenüber 0,420 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 746,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at