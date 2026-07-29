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WKN DE: A3CRQL / ISIN: KYG290181018

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DLocal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DLocal äußert sich voraussichtlich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,187 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DLocal noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 42,35 Prozent auf 365,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte DLocal noch 256,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,824 USD im Vergleich zu 0,670 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD, gegenüber 1,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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