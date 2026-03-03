03.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DLocal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DLocal wird voraussichtlich am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,179 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DLocal 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 44,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 204,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 296,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,675 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,420 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 746,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

