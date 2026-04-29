Erste Schätzungen: DLocal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DLocal wird voraussichtlich am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,172 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 332,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 53,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DLocal einen Umsatz von 216,8 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at