Erste Schätzungen: DMG MORI SEIKI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DMG MORI SEIKI stellt voraussichtlich am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,77 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,900 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 120,50 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 90,94 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 155,60 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 541,94 Milliarden JPY, gegenüber 514,98 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at