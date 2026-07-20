Erste Schätzungen: DMG MORI SEIKI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DMG MORI SEIKI wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 29,98 JPY gegenüber 9,84 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,50 Prozent auf 136,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DMG MORI SEIKI noch 113,48 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 108,75 JPY je Aktie, gegenüber 155,60 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 563,23 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 514,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at