DMG MORI SEIKI Aktie
WKN: 867191 / ISIN: JP3924800000
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DMG MORI SEIKI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DMG MORI SEIKI wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 29,98 JPY gegenüber 9,84 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,50 Prozent auf 136,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DMG MORI SEIKI noch 113,48 Milliarden JPY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 108,75 JPY je Aktie, gegenüber 155,60 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 563,23 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 514,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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