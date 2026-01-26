Erste Schätzungen: DMG MORI SEIKI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DMG MORI SEIKI wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 34,76 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 28,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 48,49 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 159,11 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 133,12 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 43,60 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 505,34 Milliarden JPY, gegenüber 540,95 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at