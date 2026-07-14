Erste Schätzungen: dMY Technology Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

dMY Technology Group A wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 34,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 362,9 Millionen USD gegenüber 269,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,584 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,52 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at