Erste Schätzungen: dMY Technology Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

dMY Technology Group A wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,113 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 126,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 329,9 Millionen USD – ein Plus von 25,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem dMY Technology Group A 262,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,536 USD je Aktie, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,41 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at