DNB Bank ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QG6Z / ISIN: NO0010161896
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
DNB Bank ASA Registered wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,37 NOK gegenüber 7,04 NOK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 58,41 Prozent auf 21,94 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte DNB Bank ASA Registered noch 52,74 Milliarden NOK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,74 NOK im Vergleich zu 28,45 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 90,50 Milliarden NOK, gegenüber 207,62 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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