Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered legt Quartalsergebnis vor

DNB Bank ASA Registered wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten schätzen, dass DNB Bank ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,51 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,79 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 59,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,24 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,21 Milliarden NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 26,64 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 28,45 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,01 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 207,62 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at