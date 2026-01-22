DNB Bank ASA Registered Shs Aktie

DNB Bank ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG6Z / ISIN: NO0010161896

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DNB Bank ASA Registered wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,84 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 8,21 NOK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll DNB Bank ASA Registered nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 22,56 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 58,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,41 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,71 NOK, gegenüber 29,34 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 89,70 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 218,35 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

