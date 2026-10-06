Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DNB Bank ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass DNB Bank ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,44 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,98 NOK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,93 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 55,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,26 Milliarden NOK in den Büchern standen.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 26,47 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 28,45 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 89,26 Milliarden NOK, gegenüber 207,62 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at