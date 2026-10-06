DNB Bank ASA Registered Shs Aktie

DNB Bank ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG6Z / ISIN: NO0010161896

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DNB Bank ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass DNB Bank ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,44 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,98 NOK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,93 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 55,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,26 Milliarden NOK in den Büchern standen.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 26,47 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 28,45 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 89,26 Milliarden NOK, gegenüber 207,62 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DNB Bank ASA Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu DNB Bank ASA Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DNB Bank ASA Registered Shs 28,88 0,49% DNB Bank ASA Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX mit Aufschlägen -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen