Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

DNB Bank ASA (spons ADRs) präsentiert voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,686 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DNB Bank ASA (spons ADRs) noch 0,660 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 56,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,74 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 19,99 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at