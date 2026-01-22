Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,680 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,11 Prozent verringert. Damals waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll DNB Bank ASA (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 54,53 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,76 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,73 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,91 Milliarden USD, gegenüber 20,30 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at