DNB Bank ASA Aktie
WKN DE: A3CTYU / ISIN: US23341C1036
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,668 USD aus. Im letzten Jahr hatte DNB Bank ASA (spons ADRs) einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DNB Bank ASA (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 53,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD im Vergleich zu 4,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,74 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 9,33 Milliarden USD, gegenüber 19,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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