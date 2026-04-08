DNB Bank ASA Aktie
WKN DE: A3CTYU / ISIN: US23341C1036
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DNB Bank ASA (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DNB Bank ASA (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,663 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 52,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,74 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,99 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DNB Bank ASA (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu DNB Bank ASA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|DNB Bank ASA (spons. ADRs)
|27,20
|4,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.