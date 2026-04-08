Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DNB Bank ASA (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DNB Bank ASA (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,663 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 52,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,74 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at