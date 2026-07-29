Erste Schätzungen: DO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DO wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,60 EUR aus. Im letzten Jahr hatte DO einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll DO im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 645,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 611,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,18 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,63 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,65 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at