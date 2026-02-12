Docebo Aktie

Docebo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PQ7E / ISIN: CA25609L1058

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Docebo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Docebo wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,475 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Docebo 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 85,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Docebo 79,8 Millionen CAD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,73 CAD, gegenüber 1,18 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 331,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 297,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

