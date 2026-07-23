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WKN DE: A2PQ7E / ISIN: CA25609L1058

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Docebo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Docebo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,405 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 84,1 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Docebo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,7 Millionen CAD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,24 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 381,6 Millionen CAD, gegenüber 339,1 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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