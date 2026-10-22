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WKN DE: A2PQ7E / ISIN: CA25609L1058

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Docebo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Docebo gibt voraussichtlich am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,627 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Docebo im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 97,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 14,87 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,28 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,83 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 385,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 339,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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