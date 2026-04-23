Erste Schätzungen: Docebo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Docebo stellt voraussichtlich am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,420 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Docebo ein EPS von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent auf 87,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 CAD, gegenüber 1,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 368,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 339,1 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at