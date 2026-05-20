DocuSign Aktie

DocuSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DocuSign mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DocuSign wird voraussichtlich am 04.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,994 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 823,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 763,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,44 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,48 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DocuSign Inc Registered Shs

mehr Nachrichten