Erste Schätzungen: DocuSign mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DocuSign wird voraussichtlich am 04.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,994 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 823,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 763,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,44 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,48 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at