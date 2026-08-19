DocuSign Aktie
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DocuSign stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DocuSign lädt voraussichtlich am 03.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 867,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 800,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 3,50 Milliarden USD im Vergleich zu 3,22 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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