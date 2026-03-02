02.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DocuSign verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DocuSign öffnet voraussichtlich am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,947 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DocuSign noch 0,390 USD je Aktie eingenommen.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 776,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 827,9 Millionen USD aus.

21 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,78 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,21 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

