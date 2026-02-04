DOF Group ASA Registered Shs Aktie

DOF Group ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EC4Y / ISIN: NO0012851874

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DOF Group ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DOF Group ASA Registered wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,356 USD je Aktie gegenüber 4,74 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 500,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 4,52 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,00 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,93 Milliarden USD, gegenüber 14,90 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

