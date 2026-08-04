Erste Schätzungen: DOF Group ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DOF Group ASA Registered präsentiert voraussichtlich am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,498 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DOF Group ASA Registered noch 5,67 NOK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 550,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,88 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,63 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,16 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 19,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at