Erste Schätzungen: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dolby Laboratories lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dolby Laboratories die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,33 USD. Dies würde einem Zuwachs von 41,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dolby Laboratories 0,940 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,39 Prozent auf 385,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 369,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at