Dolby Laboratories Aktie
WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dolby Laboratories legt Quartalsergebnis vor
Dolby Laboratories wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,671 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dolby Laboratories noch 0,480 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,14 Prozent auf 312,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,31 USD aus. Im Vorjahr waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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