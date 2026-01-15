Erste Schätzungen: Dolby Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse

Dolby Laboratories wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,877 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dolby Laboratories ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 332,1 Millionen USD gegenüber 357,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD, gegenüber 2,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at