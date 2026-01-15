Dolby Laboratories Aktie

Dolby Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dolby Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse

Dolby Laboratories wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,877 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dolby Laboratories ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 332,1 Millionen USD gegenüber 357,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD, gegenüber 2,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Dolby Laboratories Inc.

Analysen zu Dolby Laboratories Inc.

Aktien in diesem Artikel

Dolby Laboratories Inc. 54,50 0,00% Dolby Laboratories Inc.

