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WKN DE: A3CWBW / ISIN: IE0003LFZ4U7

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dole stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dole wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,336 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,23 Milliarden USD gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie, gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 9,43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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