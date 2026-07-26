Erste Schätzungen: Dole zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dole veröffentlicht voraussichtlich am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dole im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,455 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dole in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,36 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 9,75 Milliarden USD, gegenüber 9,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at