Erste Schätzungen: Dollar General legt Quartalsergebnis vor

Dollar General wird voraussichtlich am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,937 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.

22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dollar General für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,62 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,15 USD im Vergleich zu 5,11 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 42,51 Milliarden USD, gegenüber 40,61 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at