Erste Schätzungen: Dollar General stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dollar General lädt voraussichtlich am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Dollar General nach den Prognosen von 21 Analysten 10,79 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,53 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,11 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 42,60 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 40,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at