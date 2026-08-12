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WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Dollar General stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dollar General äußert sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dollar General in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 11,19 Milliarden USD im Vergleich zu 10,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,38 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 42,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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