Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
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18.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dollar General zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dollar General äußert sich voraussichtlich am 02.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dollar General noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 USD, gegenüber 6,85 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 44,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,72 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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