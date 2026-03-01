Dollar Tree Aktie

Dollar Tree für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080

01.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Dollar Tree präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dollar Tree äußert sich voraussichtlich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,53 USD je Aktie gegenüber -17,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Dollar Tree im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,17 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,75 USD im Vergleich zu -14,030 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 19,42 Milliarden USD, gegenüber 17,58 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

