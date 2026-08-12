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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Dollar Tree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dollar Tree äußert sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,98 Prozent erhöht. Damals waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,57 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,85 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,00 USD je Aktie, gegenüber 6,22 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 20,64 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 19,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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